В МЧС Пермского края предупредили жителей о заморозках до 10 мая В ночь на 8 мая также возможны порывы ветра до 18 м/с Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях вплоть до 10 мая. В частности, по ночам и утрам в ближайшие трое суток в Прикамье ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура практически во всех округах будет опускаться ниже нулевой отметки. Кроме того, в ночь на 8 мая возможны порывы ветра до 18 м/с.

В связи с сильным ветром людей предупредили о возможности падения деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций.

В связи с понижением температуры воздуха возрастёт вероятность возникновения пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что на эспланаде в Перми из-за сильного ветра рухнули металлические конструкции. А синоптики предсказали, что к утру понедельника, 8 мая, на севере края установится временный снежный покров.

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