На эспланаде в Перми из-за сильного ветра рухнули металлические конструкции Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото: ТК Рифей

В Перми 6 мая из-за порывов сильного ветра рухнули металлические арочные конструкции на эспланаде — они были установлены по обеим сторонам участка ул. Попова между улицами Ленина и Петропавловской ещё к Новому году. Как сообщили очевидцы в соцсетях, ветер повалил арки вместе с бетонными основаниями.

На фото видно, что конструкции упали не только на пешеходную, но и на проезжую часть улицы. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее в МЧС предупреждали о сильных порывах ветра в Пермском крае 6-7 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.