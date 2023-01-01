В Березниках восстановили водоснабжение 1,5 тысяч домов Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Березниках восстанавливается водоснабжение жилых зданий. Как сообщили в МЧС, в 15.30 подача воды началась во все 1,5 тыс. домов, отключённых от коммунальной услуги утром 7 мая из-за плановых работ на трансформаторной подстанции ВНС-1. Всего под отключение попали 73 тыс. жителей.

«С 6 утра разгребаем очередной коммунальный коллапс. Вижу системную проблему в работе водозаборов и аварийного подхвата. Хромает взаимодействие оперативных служб, энергетиков и БВК, — прокомментировал глава Березников Алексей Казаченко. — 11 мая назначил совещание с ресурсниками. Важно выяснить причины, чтобы впредь не бороться с последствиями, а предупреждать такие ситуации».

Напомним, ранее «Березниковская водоснабжающая компания» информировала горожан, что с 8 часов утра в воскресенье в связи с отсутствием напряжения на одном вводе водозабора «Усолка» в городе Березники Пермского края отключается водоснабжение в жилых домах, детсадах, школах и больницах. Однако, по словам местных жителей, фактически отключение произошло раньше и запасов воды никто не успел сделать.

В компании предупредили, что воду, которая сейчас течёт из кранов березниковцев, в течение трёх суток можно употреблять только в кипячёном виде.





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