Олег Антонов Жители более тысячи домов в Березниках остались без водоснабжения Причина — отсутствие напряжения на водозаборе «Усолка» Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

В воскресенье, 7 мая, с 8 часов утра в связи с отсутствием напряжения на одном вводе водозабора «Усолка» в городе Березники Пермского края отключили водоснабжение в жилых домах. Об этом сообщили в ООО «Березниковская водоснабжающая компания».

В частности, краны пересохли в пяти сотнях домов по улицам Свердлова, Юбилейной, Суворова, Ленвенской, Монтажников, Ломоносова, Парижской Коммуны, Черняховского, Хользунова, Ермака, Льва Толстого, Мира, Потёмина, Уральских Танкистов, Бирюковой, Советский, Пятилетки, Гагарина, Черепанова, Челюскинцев, а также дома в микрорайонах «Еврохим», Абрамчево, Кропчево.

Ещё в двух сотнях домов с 9:00 вода подаётся со сниженным давлением, из-за чего возможны перебои вплоть до отсутствия воды в кранах.

Без воды также остались десятки школ, детсадов, больницы, реабилитационные центры, детский дом и дом престарелых.

Время восстановления водоснабжения не указывается. Сообщается лишь, что после начала подачи воды её необходимо употреблять в кипяченом виде в течение трёх суток.

«Березниковская водоснабжающая компания» принесла жителям извинения за доставленные неудобства.

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