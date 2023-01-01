В Березниках без водоснабжения остались 73 тысячи жителей Воду обещали дать к 18:00 Поделиться Твитнуть

В МЧС по Пермскому краю сообщили о количестве жителей Березников, оставшихся без воды в результате плановых работ на трансформаторной подстанции ВНС-1 утром 7 мая. Число пострадавших, по оценкам ведомства, составило 73 тыс. человек, в том числе 24 тыс. детей.

Отключение водоснабжения коснулось почти 500 многоквартирных жилых домов и примерно 1000 частных домовладений. Примерное время восстановления водоснабжения — 18:00.

Напомним, ранее ООО «Березниковская водоснабжающая компания» проинформировало, что с 8 часов утра в связи с отсутствием напряжения на одном вводе водозабора «Усолка» в городе Березники Пермского края отключили водоснабжение в жилых домах, детсадах, школах и больницах.

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