Алёна Бронникова МЧС Прикамья предупреждает о высокой пожарной опасности по югу края 6-8 мая Поделиться Твитнуть

Жителей Пермского края предупреждают об опасных метеорологических явлениях с 6 по 8 мая. В эти дни местами по югу региона сохранится высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС.

Особый противопожарный режим введён на всей территории Прикамья с 30 апреля по 10 мая, с 27 мая по 10 июня особый режим будет действовать в северной части региона. Небольшое возгорание может привести к тяжёлым последствиям.

«С 30 апреля действует особый противопожарный режим! Запрещено любое использование открытого огня. Соблюдайте требования пожарной безопасности. Палы растительности, сжигание мусора и сухой травы, разведение костров и посещение леса — запрещены», — напоминает пресс-служба ведомства.

В соответствии со ст. 2 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479, при обнаружении возгорания жителям необходимо сообщить об этом в пожарную охрану по номеру «101», «112» с мобильного или «01» со стационарного телефонов с указанием места возникновения горения и фамилией заявляющего. Помочь эвакуироваться людям и принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

В связи с пожароопасностью 4 класса, в Прикамье ввели ограничения пребывания людей в лесах до 7 мая. В течение месяца прогнозируются лесные пожары на территории севера и востока региона. Риски возникновения возгораний увеличиваются от сильного ветра. Так, в пос. Шестаки Губахинского городского округа 3 мая в результате порыва ветра на землю обрушился электрический столб. Из-за короткого замыкания загорелась сухая трава, огонь повредил 7 домов. Площадь пожара составила 10 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.