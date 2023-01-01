Дома в посёлке Прикамья сгорели из-за упавшего от ветра электрического столба Из-за короткого замыкания сначала вспыхнула сухая трава Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пожар в пос. Шестаки Губахинского городского округа Прикамья начался из-за падения ЛЭП: в результате сильного порывистого ветра, произошло обрушение мачты электрического столба с последующим коротким замыканием электрических проводов на почву, которая была укрыта сухой травянистой растительностью, ставшей путём распространения пожара по населённому пункту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Напомним, пожар в посёлке начался 3 мая, его площадь составила 10 тыс. кв. м тушили пожар. ​Всего огонь повредил 7 дачных домов. Для ликвидации ЧП использовался пожарный поезд.

Погибших и травмированных нет.

В МЧС также напомнили, что с 30 апреля действует особый противопожарный режим: любое использование открытого огня запрещается.

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