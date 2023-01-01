В одном из посёлков Пермского края сгорели семь дачных домов Погибших и травмированных нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пос. Шестаки Губахинского городского округа Прикамья 3 мая на площади 10 тыс. кв. м тушили пожар. ​Всего огонь повредил 7 дачных домов и сухую растительность. Как сообщили в региональном управлении МЧС, для ликвидации ЧП пришлось использовать пожарный поезд.

Погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём, виновное лицо в настоящее время устанавливается.

В МЧС напоминают, что в случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01». Обязательно указать адрес пожара, возможное место его возникновения, а также свою фамилию. Затем необходимо принять меры по эвакуации людей, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

Ранее сообщалось, что в Углеуральском на пожаре из-за не потушенной сигареты сгорели восемь строений.

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