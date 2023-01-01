Максим Артамонов В Пермском крае на пожаре из-за не потушенной сигареты сгорели восемь строений Происшествие случилось в Углеуральском Поделиться Твитнуть

В посёлке Углеуральский Губахинского муниципального округа 3 мая произошёл крупный пожар на площади 40 тыс. кв м. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 16:15. На место происшествия выехали 20 человек на четырёх спецмашинах.

Пожарные установили, что горят восемь строений вдоль железнодорожных путей и сухая трава. Горение удалось ликвидировать в 17:40.

Предварительная причина происшествия — неосторожность при курении.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и выясняют все обстоятельства возникновения пожара.

В ведомстве обращаются ко всем жителям региона и напоминают, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

Если вы стали очевидцем пожара, нужно немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01», отмечают в МЧС по региону.





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