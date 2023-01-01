Лесные пожары в мае прогнозируются на севере и востоке Прикамья Составлен предварительный прогноз пожарной опасности в лесах РФ Поделиться Твитнуть

пожар в Гайнском лесничестве / фото: Пермский лесопожарный центр

В ФБУ «Авиалесоохрана» составили предварительный прогноз пожарной опасности в лесах РФ на май 2023 года. В нём учли фактические данные гидрометеорологической обстановки за апрель, данные долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на май, многолетние данные ФБУ о горимости лесов и пр.

Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах прогнозируется на территории шести федеральных округов.

В частности, в Приволжском ФО велика вероятность лесных пожаров в северной и восточной части Пермского края, в восточной части Самарской области, в восточной части Оренбургской области, в северной и западной частях Кировской области.

Также в зоне риска территории Центрального, Северо-западного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного ФО.

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