Лесные пожары в мае прогнозируются на севере и востоке Прикамья
Составлен предварительный прогноз пожарной опасности в лесах РФ
В ФБУ «Авиалесоохрана» составили предварительный прогноз пожарной опасности в лесах РФ на май 2023 года. В нём учли фактические данные гидрометеорологической обстановки за апрель, данные долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на май, многолетние данные ФБУ о горимости лесов и пр.
Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах прогнозируется на территории шести федеральных округов.
В частности, в Приволжском ФО велика вероятность лесных пожаров в северной и восточной части Пермского края, в восточной части Самарской области, в восточной части Оренбургской области, в северной и западной частях Кировской области.
Также в зоне риска территории Центрального, Северо-западного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного ФО.
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