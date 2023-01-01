В Прикамье до 7 мая запретили посещать леса Ограничения касаются территорий восьми лестничеств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 3 до 7 мая в связи с установлением 4 класса пожарной опасности (высокая пожарная опасность) вводится ограничение пребывания граждан в лесах. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Запрет распространяется на территории Пермского, Закамского, Лысьвенского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского лесничеств. При этом возможность сквозного проезда по дорогам общего пользования сохраняется.

Ранее сообщалось, что в ФБУ «Авиалесоохрана» составили предварительный прогноз пожарной опасности в лесах РФ на май 2023 года. Согласно документа, в Пермском крае велика вероятность лесных пожаров в северной и восточной частях Пермского края.

Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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