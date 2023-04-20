Концерн Henkel завершил продажу российских активов Российские органы уже одобрили сделку Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии немецкий концерн Henkel AG завершил сделку по продаже своих активов в России, сообщается на сайте компании.

Согласованная цена покупки составляет 54 млрд руб. (примерно 600 млн евро). Соответствующие российские органы уже одобрили сделку.

Покупатель бизнеса — консорциум местных финансовых инвесторов. В него входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. «Все приобретатели имеют установленные и давние деловые отношения в западных странах и не подлежат санкциям ЕС или США», — добавили в Henkel .

Таким образом концерн прекратил свою деятельность в России. Решение об уходе из страны компания приняла в апреле 2022 года на фоне спецоперации на Украине.

Напомним, один из заводов концерна находится в Перми. Он производит чистящие и моющие средства под брендами Persil, «Ласка», Vernel, «Пемолюкс», ПЕМОС, Bref и др. Объём пермского производства составлял около 70% всей продукции компании Henkel на территории России.

В апреле 2023 года сообщалось, что пермский завод до конца года планирует русифицировать названия всех брендов выпускаемой продукции. Дизайн упаковок товаров останется прежним, но названия на этикетках будут написаны кириллицей. Уже с середины апреля обновлённая продукция завода стала появляться на маркетплейсах и на полках некоторых магазинов, в том числе и в Пермском крае.

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