Алёна Бронникова Продукция пермского завода Henkel будет выпускаться под российскими названиями До конца года все бренды перейдут на кириллицу Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Пермский завод химико-промышленной компании Henkel до конца года планирует русифицировать названия всех брендов выпускаемой продукции. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Дизайн упаковок товаров останется прежним, но названия на этикетках будут написаны кириллицей. Уже с середины апреля обновлённая продукция завода стала появляться на маркетплейсах и на полках некоторых магазинов.

Российское представительство немецкого концерна ООО «Хенкель Рус» с 1 января 2023 года начало работу как самостоятельная организация под названием «Л.А.Б. Индастриз». На прошлой неделе Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму финансовых инвесторов за 54 млрд руб.

Один из заводов Henkel находится в Перми — бывший завод «Пемос». Он производит чистящие и моющие средства под брендами Persil, «Ласка», Vernel, «Пемолюкс», ПЕМОС, Bref и др. Объём пермского производства составляет около 70% всей продукции компании Henkel на территории России. В прошлом году на предприятии работало 336 чел.





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