Максим Артамонов В Перми отменён концерт хип-хоп исполнителя Loqiemean Он должен был состояться 16 мая Поделиться Твитнуть

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В российских городах, в том числе в Перми, организаторы начали отменять тур хип-хоп исполнителя Loqiemean (Романа Локимина). В группе исполнителя в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что концерт отменяется по независящим от организатора и артиста причинам. Выступление Локимина должно было пройти в Перми 16 мая в концерт-холле «Свобода».

Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина (дочь депутата Госдумы Елены Мизулиной) в своём telegram-канале написала об отмене тура рэпера в российских городах. Концерты были отменены в Екатеринбурге и Новосибирске, а в Москве, Самаре и Тюмени пропали афиши.

При этом Мизулина высказала мнение, что дело не закончится отменой концертов, и «вполне возможно, что его (рэпера — прим. ред.) привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ».

По её просьбе было также направлено обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить Loqiemean из-за критики спецоперации.

Сам Loqiemean на своей странице в соцсетях написал, что «вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи, инициированного некоторыми блогерами».

Исполнитель также сказал, что сможет вернуться на сцену «через какой-то период».

Пермякам, уже купившим билеты на концерт, организаторы предложили оформить возврат. Для этого нужно послать заявку на электронную почту.

Напомним, накануне пермский telegram-канал ветеранов СВО «Прикамские витязи» потребовали отменить концерт Локимина в Перми, обвинив его в выступлениях против России и поддержке ВСУ.

Исполнителя назвали «знаменитым русофобом», который «активно донатит ВСУ».

Ранее «Прикамские витязи» выступили против проведения в Перми концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». В связи с возникшим общественным резонансом мероприятие было отменено.

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