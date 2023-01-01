Алёна Бронникова В Перми ветераны СВО потребовали отмены концерта хип-хоп исполнителя Loqiemean Мероприятие запланировано на 16 мая Поделиться Твитнуть

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Пермский telegram-канал ветеранов СВО «Прикамские витязи» потребовал отменить концерт хип-хоп исполнителя Loqiemean (Романа Локимина) в Перми, обвинив его в выступлениях против России и поддержке ВСУ.

«Знаменитый русофоб Локимин едет с концертами по всей России. Данный персонаж активно донатит ВСУ. Не стоит сомневаться, что часть денег, заработанных в России, пойдут на поддержку нашего врага. Нужна огласка, максимальное распространение!», — пишут авторы канала.

Тур Локимина с командой, как он сам пишет в соцсетях, по России, Казахстану и Кыргызстану планируется начать с выступления 8 мая в Новосибирске. В Перми концерт пройдёт 16 мая в концерт-холле «Свобода» на ул. Краснофлотская, 15а. Реализация билетов уже началась, стоимость составляет от 1300 руб.

Ранее «Прикамские витязи» выступили против проведения в Перми концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». В связи с возникшим общественным резонансом мероприятие было отменено.





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