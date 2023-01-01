Алёна Бронникова Telegram-канал ветеранов СВО призвал к отмене концерта Дианы Арбениной в Перми Выступление запланировано на 12 апреля Поделиться Твитнуть

Пермский telegram-канал ветеранов СВО «Прикамские витязи» выступил против проведения концерта Дианы Арбениной в краевом центре.

«Мы за отмену концерта Арбениной в Перми! Если у вас осталась совесть, то скажите своё твёрдое нет!» — призывают авторы канала, не поясняя причин такой позиции. По одной из версий, она связана с тем, что в своё время артистка будто бы высказалась против вхождения Крыма в состав России и осудила спецоперацию.

В комментариях к посту подписчики поделились ссылками на страницу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на сайте ВКонтакте. Под одной из его публикаций противники концерта просят отменить мероприятие, как это было сделано в Чебоксарах и Пятигорске. На комментарии в пресс-службе мэрии Перми ответили, что администрации муниципалитетов не влияют на гастрольный график.

Концерт Арбениной, по информации официального сайта группы «Ночные снайперы», должен состояться 12 апреля в Перми, в спорткомплексе им. Сухарева. Цена билетов варьируется от 2,5 до 5,5 тыс. руб. Сама солистка делится в своих соцсетях информацией о предстоящих концертах и фотографиями с предыдущих.

Ранее стало известно, что частная филармония «Триумф» экстренно отменила концерт пианистки Полины Осетинской. Причина не оглашается.

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