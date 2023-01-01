Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми срывается концерт Полины Осетинской Частная филармония «Триумф» надеется провести его осенью Поделиться Твитнуть

Полина Осетинская / фото: vk.com/triumphilharmonia

Частная филармония «Триумф» объявила об экстренной отмене концерта Полины Осетинской, назначенного на 5 апреля. Известная и популярная у пермяков пианистка должна была выступить с программой произведений Гии Канчели.

Причина отмены события не оглашается. По нашей информации, для пианистки эта новость стала такой же внезапной, как и для зрителей.

«Мы все очень долго ждали встречи с Полиной Осетинской, — пишет дирекция «Триумфа» в письме, разосланном зрителям. — К сожалению, случились обстоятельства, на которые команда филармонии никак не может повлиять. Этот перенос — большой удар и для нас. Мы до последнего верили, что сможем провести этот концерт».

Организаторы концерта призывают зрителей не сдавать купленные билеты: предварительно, концерт должен состояться в октябре нынешнего года, точная дата будет объявлена позже. Для тех, кто сохранит билеты как знак верности «Триумфу» и Полине Осетинской, придумана специальная бонусная акция: все купленные билеты на концерт превращаются в скидочные карты «Триумфа». Ровно до того дня, когда концерт Полины Осетинской состоится, несданные билеты будут давать дополнительную скидку 20% при покупке билетов в кассе на любое событие «Триумфа».

Напомним, 1 апреля полиция прервала выступление Полины Осетинской и коллектива OpenSound Orchestra в ДК «Рассвет» в Москве. Посетители были удалены из зала под предлогом проверки сообщения о минировании помещения. После того, как сообщение не подтвердилось, концерт из произведений Моисея Вайнберга возобновился.

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