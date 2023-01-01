В Перми 3 мая установлен очередной температурный рекорд Воздух в краевом центре прогрелся до +26,8 градуса Поделиться Твитнуть

В Перми в среду, 3 мая, установлен температурный рекорд. Столбики термометров на метеостанции города поднялись до +26,8˚. Это выше прежнего суточного максимума 1994 года сразу на 1,6 градуса. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Напомним, 2 мая в Перми также был побит прежний суточный температурный рекорд и установлен новый +27,3˚С. Сильное потепление пришло в Пермский край за счёт выноса теплого воздуха со Среднего Поволжья и Южного Урала.

С четверга в Прикамье ожидается понижение температуры, грозы и сильный ветер.

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