В МЧС предупредили о грозах, сильном ветре и тумане в Пермском крае 4 и 5 мая Поделиться Твитнуть

В региональном управление МЧС России выпустили предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Пермском крае 4 и 5 мая. В эти дни на территории Прикамья ожидаются грозы и туман. А порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздух ночью не превысит +9 градусов, а днём будет +16...+22. Об этом сообщает ВЕТТА.

Спасатели обратились к жителям с просьбой стараться не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций и избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Также в МЧС советуют соблюдать максимальную осторожность при управлении транспортом и пересечении проезжей части — возможен рост числа ДТП.

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