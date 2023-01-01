Максим Артамонов В Перми 2 мая был установлен новый температурный рекорд Воздух прогрелся до +27,3 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая максимальная температура воздуха на метеостанции Пермь достигла +27,3 градуса. Это выше прежнего рекорда, который был установлен в 2017 году, на 1,4 градуса.

Сегодня, 3 мая, также высока вероятность перекрытия суточного максимума, который составляет +25,2 градуса и держится с 1994 года, отметили в гидрометеоцентре.

Напомним, в мае синоптики прогнозировали летнюю погоду и среднюю температуру воздуха в Перми на 2-4 градуса выше нормы.

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