Максим Артамонов В мае синоптики прогнозируют в Пермском крае летнюю погоду Ожидается температура на 2-4 градуса выше нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя температура в мае в Перми может быть на 2-4 градуса выше нормы. Это станет возможным, если на предстоящей неделе сформируется высотный гребень в атмосфере. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

«Прогнозируемая ситуация похожа на ту, что была в мае 2021 года, который в некоторых районах выдался климатически летним (очень редкое явление для Пермского края). В Перми, в частности, такое было лишь трижды: в 1897, 1962 и 2021 году. Все три случая были сухими, выпало около половины месячной нормы осадков», — сообщают синоптики.

Как уточняют метеорологи, климатически месяц считается летним, когда средняя месячная температура воздуха находится на уровне +15 градусов или выше.

Более точный прогноз на предстоящий месяц метеорологи обещают представить в конце апреля.

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