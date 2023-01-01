Максим Артамонов На площади Трёх столетий в Перми поставят памятную стелу в честь фестиваля «Оружие Победы» Она появится у Речного вокзала до конца мая Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Власти установят на площади Трёх столетий у Речного вокзала стелу, посвящённую фестивалю «Оружие Победы» и всем предприятиям города, совершившим подвиг в тылу во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, эта территория станет ещё одним местом для отдыха и прогулок, которая свяжет набережную и пространство завода им. Шпагина. Раньше это место называлось площадь Европы и представляла собой разворотное кольцо и парковку. В конце марта этого года по решению совета по топонимике при главе города, площадь Европы получила название площадь Трёх столетий.

На площади планируется организовать пешеходную зону, скамейки и памятную стелу, с инициативой установки которой выступили «Мотовилихинские заводы».

«Основу стелы составят два артиллерийских ствола гаубицы «Мста-Б» — эту пушку активно использует наша армия в ходе СВО. Подрядчик идет в сроках, завершить капремонт планирует до конца мая», — пояснил Махонин.

Чиновник также отметил, что сейчас продолжается ремонт части набережной на подходе к Речному вокзалу. Здесь будет благоустроено порядка 500 метров променада. Появятся большой детский городок для игр, комната матери и ребёнка, амфитеатр на спуске к воде.

Подрядчик должен закончить променадную часть в конце месяца, а весь ремонт — в ноябре этого года. Работы ведёт подрядчик «ТехДорГрупп», который осуществил ремонт набережной на всех этапах.

В апреле чиновники заявляли , что планируют сделать организовать новую многоуровневую парковку на территории площади Трёх столетий. Она будет предусмотрена проектом четвёртого этапа ремонта набережной.

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