Максим Артамонов В Перми в районе Голого Мыса загорелась трава Площадь пожара составила 1 га, пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Во вторник, 2 мая, в районе Голого Мыса в Перми загорелась трава. Об этом сообщается в telegram-канале ЧП Пермь, который опубликовал видео происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что приблизительно площадь пожара составила 1 га.

«Пострадавших и погибших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению», — отметили в ведомстве.

Издание 59.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что трава горит сильно, но огонь остановился до газораспределительной подстанции.

В МЧС предупредили, что 3-5 мая, особенно по югу Прикамья, прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс).

Ранее сообщалось, что по факту гибели четырёх человек на пожаре в Верещагино 2 мая возбуждено уголовное дело. Среди погибших — двое детей.

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