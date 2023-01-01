По факту гибели четырёх человек на пожаре в Верещагино возбуждено уголовное дело Среди погибших — двое детей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю по факту гибели на пожаре четырёх местных жителей, двое из которых дети, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предварительно установлено, что поздним вечером 1 мая в деревянном двухэтажном 8-квартирном доме в городе Верещагино Пермского края произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир дома были обнаружены тела женщины, 1991 г.р., и двух её детей, 2012 и 2016 г.р. В соседней квартире обнаружено тело мужчины, 1957 г.р.

Ранее о происшествии сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту ЧП выехала группа следователей. Они провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили свидетели. Также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина», — добавили в пресс-службе.

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