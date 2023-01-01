В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибли люди ЧП произошло в Верещагино в ночное время Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пожарно-спасательные подразделения Пермского края минувшей ночью ликвидировали пожар в Верещагино. Сообщение о возгорании в двухэтажном восьмиквартирном доме на ул. Садовая поступило в МЧС 1 мая в 23.35.

К моменту прибытия спасателей (привлекались 25 чел. и 8 единиц техники) произошло обрушение кровли. Приблизительная площадь пожара составила 160 кв. м.

Открытое горение удалось ликвидировать в 00.25. «К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и СУ СКР по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причины пожара.

Также в МЧС рекомендовали жителям установить в домах автономные дымовые извещатели: «В ночное время обнаружить пожар на ранней стадии очень сложно. Опасность для жизни и здоровья представляет дым. Автономные пожарные извещатели являются одним из наиболее эффективных средств предотвращения гибели на пожаре».

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