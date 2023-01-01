Елена Синица В МЧС Прикамья предупредили о неблагоприятных метеорологических явлениях В частности, ожидается сильный ветер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, 2 и 3 мая на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В частности, не обойдётся без порывов ветра до 18 м/с, в отдельных районах также возможен туман.

В связи с этим жителей просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Также известно, что 3-5 мая по югу Прикамья прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс).

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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