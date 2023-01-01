Алёна Бронникова Стала известна сумма инвестиций в строительство нового Чусовского моста в Перми Общая сумма за четыре года составила 10,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Инвестиции в строительство в Перми нового моста через Чусовую и в реконструкцию старого в 2022 году составили 4,5 млрд руб. Информация опубликована в отчёте выступающей концессионером проекта «Пермской концессионной компании» о движении денежных средств.

Общий размер вложений инвестора с начала проведения работ в 2018 году получился на сумму 10,9 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Согласно проекту, подготовленному в 2018 году, стоимость работ была оценена в около 14 млрд руб.

ООО «Пермская концессионная компания» создано в 2016 году для строительства нового Чусовского моста. В 2017 году власти Прикамья подписали концессионное соглашение о реализации проекта, для которого были привлечены финансы из федерального и краевого бюджетов, а также инвестиции. По условиям договора, проезд по новому мосту является бесплатным для жителей региона и платным для транзитного транспорта.

Движение по мосту открылось 22 декабря 2022 года. Ремонтные работы на старом объекте должны были начаться ещё в январе 2023 года, однако к апрелю они так и не стартовали. По плану работы должны завершиться в 2024 году.





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