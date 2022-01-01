Елена Синица Проезд по новому Чусовскому мосту будет бесплатным для жителей региона Платным проезд будет только для транзитного транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для жителей Пермского края проезд через новый Чусовской мост будет бесплатным. Об этом сообщил глава краевого минтранса Андрей Алякринский на заседании комитета ЗС по промышленности, экономической политике и налогам.

Он добавил, что, по концессионному соглашению, проезд по мосту должен быть платным. Тем не менее, это коснётся только транзитного транспорта, проезжающего через Пермский край.





Напомним, по плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.

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