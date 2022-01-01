Завершено возведение всех опор нового моста через Чусовую Возобновилась надвижка пролётного строения с правого берега на левый Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале рассказал о ходе строительства нового моста через Чусовую.

«Готовы все 14 опор, — резюмировал глава региона. — Возобновилась надвижка пролётного строения с правого берега на левый. Впереди — стыковка двух пролётов. Перед подрядчиком поставлена задача — открыть новый мост для движения уже в этом году».

Как отметил губернатор, «кипит работа на других стройплощадках». Речь о Восточном обходе, развязке на ул.Цимлянской, автомобильных путепроводах в районе ул. Корсуньской и пос. Пальники.

Напомним, по плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце 2022 года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.

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