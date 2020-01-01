Работы по строительству нового моста через Чусовую выполнены на 60% Технический запуск нового сооружения ожидается в конце 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительство нового Чусовского моста

permkrai.ru

На сегодняшний день фактические работы по строительству нового моста через Чусовую выполнены на 60%. Процент готовности объекта по документам составляет 23,75%, заявил сегодня генеральный директор АО «Стройтрансгаз» (подрядчик строительства) Владимир Лавленцев.

«В прошлом году мы выполнили большую часть промежуточных опор, что является самым технологически сложным этапом работ. В текущем году в наших планах укрупнение, сборка и надвижка пролетных строений, обустройство элементов мостового полотна. Всего на площадках строительства задействовано около 800 человек, более 110 единиц техники. Основные строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком», — сообщил Лавленцев.

По плану технический запуск нового моста через Чусовую ожидается в конце 2022 года. В 2023 году будут закончены подходы и транспортные развязки, а также проведена реконструкция старого Чусовского моста.

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