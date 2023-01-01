Елена Синица В Пермском крае не могут приступить к ремонту старого моста через Чусовую Субподрядчик не выходит на объект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ещё в январе должны были стартовать ремонтные работы на старом мосту через Чусовую. Однако работы так и не стартовали.

Это связано с внутренними спорами между генподрядчиком проекта «Стройтрансгаз» и субподрядчиком работ — ООО «Трест Запсибгидрострой». Последний на данный момент не вышел на объект. АО намерено расторгнуть контракт с «Трестом ЗСГС», пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

Собеседник издания не исключил, что смена субподрядчика может привести к тому, что могут сдвинуться сроки реконструкции. Также известно, что власти проводили встречу с генподрядчиком, он заверил, что работы будут продолжены.

В АО «Стройтрансгаз» не стали комментировать, почему работы ещё не начались, однако добавили, что информация о смене субподрядчика недостоверна.

В краевом минтрансе также заявили, что ООО «Пермская концессионная компания», которое является концессионером проекта и управляет объектом, не направляло в адрес правительства региона информацию о замене генеральным подрядчиком субподрядных организаций. Согласно плану, работы по мостовой части должны завершиться в марте 2024 года.

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