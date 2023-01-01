Алёна Бронникова Экспертиза дала положительное заключение на проект реконструкции улицы Соликамской в Перми Проектная документация была составлена на третий этап обновления дороги Поделиться Твитнуть

Проект третьего этапа реконструкции ул. Соликамской в Перми 26 апреля получил положительное заключение экспертизы. Информация появилась на сайте Единого государственного реестра.

Заключение получили проектная документация и результаты инженерных изысканий, составленные на третий этап работ по обновлению участка автодороги от ул. Первомайской до площади Восстания. Документы подготовили московская компания ООО «ВТМ ДОРПРОЕКТ» совместно с пермским ООО «Капитал-оценка» и организациями «Институт комплексного проектирования автомобильных дорог» и «Экспертная компания «Аудит-ЧС» из Воронежа. Застройщиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Решение о необходимости расширения в Перми ул. Соликамской до четырёх полос и обустройством велодорожек и тротуаров было принято ещё в 2015 году. Власти объявили конкурс на разработку проекта в 2021 году. По его результатам контракт был заключён с ООО «ВТМ ДОРПРОЕКТ» на 136 млн руб. Согласно техзаданию, реконструкция должна быть проведена в три этапа: от площади Восстания до ул. Гашкова (4 км), от ул. Гашкова до ул. Адлеровской (2,7 км) со строительством путепровода через железную дорогу, от ул. Адлеровской до ул. Первомайской (2 км).

Часть ул. Соликамской от ул. Первомайской до ул. Карбышева, включая автодорожный мост через Каму, также планируется отремонтировать. Для этого администрация Перми в апреле 2023 года провела конкурс по поиску подрядчика на подготовку проекта. Победителем стал пермский застройщик ООО НПТИ «Ортэкс», цена контракта составила 7 млн руб.





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