Проект капремонта улицы Соликамской и автодорожного моста в Перми оценили в 7 млн рублей Работы должны быть выполнены к концу июля 2024 года Поделиться Твитнуть

ул. Соликамская

yandex.ru

Администрация Перми объявила открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту ул. Соликамской, включая автодорожный мост через Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева. Информация появилась на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 30 марта. Начальная (максимальная) цена контракта — 7 млн 30 тыс. руб.

Итоги закупки будут поведены 4 апреля.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить весь комплекс проектных работ и получить положительные заключения историко-культурной и государственной экспертиз.

Заказчик должен получить готовый проект не позднее 29 июля 2024 года.

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