Мария Сыропятова Повторно запущены торги на проектирование ул. Соликамской в Перми Первая закупка была отменена по техническим причинам Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило второй конкурс по поиску подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции ул. Соликамской в г. Перми от ул. Первомайской до пл. Восстания. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Напомним, что первая закупка была отменена по техническим причинам.

Начальная (максимальная) стоимость контракта увеличена по сравнению с первым конкурсом до 212,5 млн руб. (ранее она составляла 212,1 млн руб.). Техническим заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Согласно техническому заданию реконструкция должна пройти в три этапа: от площади Восстания до ул. Гашкова (4 км), от ул. Гашкова до ул. Адлеровской (2,7 км) со строительством путепровода через железную дорогу, от ул. Адлеровской до ул. Первомайской (2 км).

Планируется, что автодорога будет четырёхполосной, ширина каждой полосы движения — 3,5 м. Помимо этого, проект должен включать велодорожки и тротуары.

Срок подачи заявок — до 19 мая 2021 года.

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