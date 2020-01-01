Мария Сыропятова Торги на проектирование ул. Соликамской отменены Поделиться Поделиться Твитнуть

6 апреля был отменён открытый конкурс на поиск подрядчика для разработки проекта реконструкции участка ул. Соликамской от ул. Первомайской до площади Восстания в Перми.

Извещение об этом размещено на портале госзакупок. В краевом минтрансе уточнили, что закупка отменена по техническим причинам. Процедура будет запущена повторно 8 апреля.

Напомним, что начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 212,1 млн руб. Техническим заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Согласно техническому заданию реконструкция должна пройти в три этапа: от площади Восстания до ул. Гашкова (4 км), от ул. Гашкова до ул. Адлеровской (2,7 км) со строительством путепровода через железную дорогу, от ул. Адлеровской до ул. Первомайской (2 км). Планируется, что автодорога будет четырёхполосной, ширина каждой полосы движения — 3,5 м. Помимо этого, проект должен включать велодорожки и тротуары.

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