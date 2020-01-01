Елена Синица В Перми проект реконструкции участка Соликамского тракта оценён в 212 млн руб Реконструкция будет проходить в три этапа Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило конкурс по поиску подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции ул. Соликамской г. Перми от ул. Первомайской до пл. Восстания. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 212,1 млн руб. Техническим заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Согласно техническому заданию, реконструкция должна пройти в три этапа: от площади Восстания до ул. Гашкова (4 км), от ул. Гашкова до ул. Адлеровской (2,7 км) со строительством путепровода через железную дорогу, от ул. Адлеровской до ул. Первомайской (2 км). Планируется, что автодорога будет четырёхполосной, ширина каждой полосы движения — 3,5 м. Помимо этого, проект должен включать велодорожки и тротуары.

Срок подачи заявок — 22 апреля 2021 года.

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