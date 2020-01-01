Мария Сыропятова Проектировать ул. Соликамскую в Перми будет компания из Московской области По итогам торгов сумма контракта была снижена на 76,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Соликамская

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Победителем торгов на заключение контракта на проектирование реконструкции ул. Соликамской в Перми определена компания из Московской области ООО «ВТМ ДОРПРОЕКТ». Данные об этом опубликованы на портале госзакупок.

По результатам торгов стоимость работ на конкурсе снизилась на 76,5 млн руб. Начальная стоимость составляла 212,5 млн руб., а контракт с победителем должен быть заключён на 136 млн руб.

На конкурс было подано семь заявок, шесть из которых были признаны соответствующими требованиям. Отстранена от участия была заявка компании из Башкортостана ООО «Уралдортранс». Причина — отсутствие копий документов, подтверждающих соответствие участника требованиям конкурса.

Напомним, что торги касались проектирования реконструкции части ул. Соликамской от ул. Первомайской до пл. Восстания.

Согласно техническому заданию реконструкция должна пройти в три этапа: от площади Восстания до ул. Гашкова (4 км), от ул. Гашкова до ул. Адлеровской (2,7 км) со строительством путепровода через железную дорогу, от ул. Адлеровской до ул. Первомайской (2 км). Планируется, что автодорога будет четырёхполосной, ширина каждой полосы движения — 3,5 м. Помимо этого, проект должен включать велодорожки и тротуары.

Техническим заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

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