Алёна Бронникова Обанкротившийся экс-депутат Заксобрания Владимир Нелюбин выплатит более 1,2 млрд рублей Подведены итоги судебного дела Поделиться Твитнуть

Владимир Нелюбин

Константин Долгановский

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края и экс-совладелец Экопромбанка Владимир Нелюбин выплатит долги на сумму более 1,2 млрд руб. Итоги судебного дела опубликовал Арбитражный суд Ростовской области.

Согласно резолютивной части определения о завершении процедуры банкротства, Владимир Нелюбин освобождён от дальнейшего исполнения требований кредиторов, кроме требований пяти лиц. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», экс-депутат должен выплатить долги физическим лицам Михаилу Потапову и Леониду Денисову в размере 561,7 и 199,7 млн руб. соответственно. Индивидуальным предпринимателям Юрию Орешкину и Роману Кравцову суд обязал выплатить 340,4 и 105,1 млн руб., федеральной налоговой службе — 31,7 млн руб.

Напомним, дело о банкротстве бывшего совладельца Экопромбанка началось в 2016 году. В апреле 2023 года процедура была завершена, и принято решение о неприменении освобождения от исполнения обязательств.

Ранее, в 2019 году, Ленинский суд Перми приговорил Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере по факту хищения 218 млн руб. у банка и 7 млн руб. у вкладчицы банка. Наказание Владимир Нелюбин отбывает в колонии в Ростовской области. В конце прошлого года он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил заявление, но против его освобождения выступила прокуратура, и в УДО бизнесмену было отказано.









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