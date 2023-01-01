Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Заксобрания Владимира Нелюбина Информация опубликована в картотеке арбитражных дел Поделиться Твитнуть

Владимир Нелюбин

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Ростовской области принято решение о завершении процедуры банкротства бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края и экс-совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина. Также определением суда в отношении Нелюбина вынесено решение о неприменении освобождения от исполнения обязательств. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Дело о банкротстве Владимира Нелюбина началось в 2016 году. В 2019 году Ленинский суд Перми приговорил Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Владимир Нелюбин обвинялся в хищении у банка около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка. Бизнесмен своей вины не признал, приговор был обжалован, но безрезультатно. Наказание Нелюбин отбывает в колонии в Ростовской области.

В декабре 2022 года Нелюбин попросил об УДО. Железнодорожный суд Ростова-на-Дону удовлетворил заявление. Однако против выступила прокуратура, в итоге в условно-досрочном освобождении экс-депутату было отказано.

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