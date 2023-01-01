В Перми на вокзале и в парке Горького заработают пункты набора на военную службу по контракту Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Как сообщили в краевом правительстве, в Перми открываются дополнительные пункты набора на военную службу в ВС РФ по контракту.

Один пункт будет работать 30 апреля в здании ж/д вокзала Пермь II с 12.00 до 14.00. Второй — 1 мая в парке им. Горького с 11.00 до 13.00.

В пунктах специалисты расскажут желающим о приёме на службу в Вооружённые силы России. Здесь же сразу можно подать заявление на заключение контракта.

Ранее краевые власти выступили с предупреждением о работе в регионе фирм-посредников, ведущих набор желающих заключить контракт с минобороны. Чиновники рекомендовали не пользоваться их услугами, чтобы не стать жертвой мошенников.

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