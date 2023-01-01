В Пермском крае мужчин предупредили о мошеннической вербовке в армию Её могут вести различные фирмы-посредники Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края предупредили жителей о мошенниках, вербующих мужчин в армию. Информация об этом появилась в официальных пабликах ряда муниципалитетов Пермского края в соцсетях. Об этом сообщает «Рифей».

В постах сказано, что в крае начали работать фирмах-посредники, которые приглашают мужчин на службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Они обещают различные выплаты, организацию переезда на службу в другие регионы за свой счет. Однако чиновники предупреждают, что законодательно деятельность таких структур в настоящее время не регулируется, поэтому не исключён вариант различных мошеннических схем.

Жителям регион рекомендуют поступать на службу в армию либо через личное обращение с заявлением в пункт отбора или военкомат, либо через сайт минобороны службапоконтракту.рф, либо через портал «Госуслуг».

Также все вопросы контрактной службы можно уточнить по телефону горячей линии 117.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми на набережной открылся мобильный пункт для отбора контрактников на военную службу. В дальнейшем он начнёт работать в других городах Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.