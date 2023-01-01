В Прикамье заработал единый номер 117 для интересующихся военной службой по контракту Телефон горячей линии работает по будням с 9:00 до 18:00 Поделиться Твитнуть

Жители Пермского края могут задать интересующие их вопросы о военной службе по контракту, набрав единый бесплатный федеральный номер 117, об этом сообщили в министерстве информационного развития Прикамья.

Операторы службы ответят на все интересующие вопросы, включая где можно подать заявку, какие документы потребуется, какое денежное довольствие полагается и др.

Также по номеру 117 проконсультируют по вопросам единовременных выплат, социальных льгот и гарантий для подписавших контракт. Телефон горячей линии работает по будням с 9:00 до 18:00.

Напомним, горячая линия 117 по вопросам службы по контракту была развернута во всех регионах страны по Указу президента Владимира Путина.

Напомним, по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу продолжает работать единый номер информационно-справочной службы 122.

Ранее сообщалось о том, что в Пермском крае мужчин предупредили о мошеннической вербовке в армию. Её могут вести различные фирмы-посредники.

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