Алёна Бронникова В Перми ищут покупателя на здание музея PERMM за 260 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми пятиэтажное здание музея PERMM (бульвар Гагарина, 24) сдаётся в аренду. Объявление на сайте «Авито» разместило агентство недвижимости «Сатурн-Р».

«Сдам в аренду 5-этажное здание с цокольным этажом общей площадью 2 940,3 кв. м с земельным участком 4 458,7 кв. м. Стоимость аренды указана без коммунальных и эксплуатационных платежей», — сообщается в объявлении.

В месяц стоимость аренды составляет 600 руб. за кв. м, или 1,7 млн руб. Кроме того, здание можно выкупить за 260 млн руб.

Собственная бесплатная парковка на территории вмещает до 50 машин, подведены все коммуникации, установлена пожарно-охранная сигнализация. Высота потолков в помещениях достигает 3 м, ремонт проведён офисный, установлено центральное отопление.

Зимой 2023 года стало известно, что музей переедет в здание большей площади, принадлежавшее ранее автосалону «Телта МБ» (ул. Крисанова, 4). В апреле прошла презентация проекта размещения музея на новом месте. Переезд начнётся уже в мае.





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