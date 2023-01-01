Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На проведение Всероссийской студенческой весны в Перми потратят 300 млн рублей Все желающие смогут посмотреть масштабное шоу накануне официальной церемонии открытия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общая стоимость проведения Всероссийской студенческой весны в Перми составит 300 млн руб. При этом 200 млн выделяет краевой бюджет, а 100 — федеральный. Об этом на пресс-завтраке рассказал зампред краевого правительства Алексей Черников.

Он также сообщил, что на церемонию открытия мероприятия 26 мая всем желающим попасть будет нельзя — она проводится только для участников. Правда, накануне, 25 мая, пройдёт генеральная репетиция, и вот туда можно зайти просто с улицы через металлоискатель, отметил Черников.

Ранее сообщалось, что церемонию открытия проведёт Дмитрий Хрусталёв.

На организацию питания участников студвесны могут потратить 22,4 млн руб.

«Новый компаньон» также писал о программе Всероссийской студенческой весны. В ней примут участие 3500 студентов из всех 89 субъектов Российской Федерации, ожидается прибытие 120 vip-гостей, в том числе членов жюри — известных деятелей культуры и образования.

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