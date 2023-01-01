Елена Синица В Перми организацию питания участников Российской студенческой весны оценили в 22,4 млн рублей Победителя аукциона определят 28 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ищут подрядчика, который займётся организацией питания участников и волонтёров XXXI Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В техническом задании говорится, что необходимо обеспечить набор и формирование службы питания. Организовать питание нужно в пределах улиц Хохрякова, Советской, Луначарского и Комсомольского проспекта.

Это должна быть столовая с оборудованной линией раздачи в одноразовой посуде. Уточняется и график питания: обед с 12:30 до 15:00 и ужин с 18:30 до 21:00. Также отмечается, что не должно быть блюд с содержанием свинины и свиных субпродуктов. Кроме этого, нужно предусмотреть 4% вегетарианских обедов и ужинов, а также 2% — из халяльных продуктов.

Начальная (максимальная) цена контракта — 22,4 млн руб. Победителя аукциона определят 28 апреля.

Ранее сообщалось, что на заседании правительства Пермского края краевой вице-премьер Алексей Черников подробно рассказал, как в Перми 26-31 мая пройдут события Всероссийской студенческой концертно-театральной весны.













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