Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Обнародована программа Всероссийской студенческой весны Дворец молодёжи не рассматривается в качестве площадки события Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края краевой вице-премьер Алексей Черников подробно рассказал, как в Перми 26 — 31 мая пройдут события Всероссийской студенческой концертно-театральной весны.

Пермь в третий раз принимает Всероссийскую студвесну, и в этом году — не случайно: нынешний год юбилейный не только для Перми, но и для студвесны. 65 лет назад впервые в России, СССР и мире в Пермском государственном университете состоялся конкурс студенческой самодеятельности под названием «Студенческая весна». Именно он дал название нынешнему всероссийскому творческому движению и одноимённому конкурсу.

В юбилейной студвесне будут участвовать 3500 студентов из всех 89 субъектов Российской Федерации, ожидается прибытие 120 VIP-гостей, в том числе членов жюри — известных деятелей культуры и образования.

Открытие Всероссийской студвесны 2023 пройдёт на площади перед Театром-Театром и будет выполнено в стилистике site specific, то есть привязано к месту действия топографически, визуально и семантически. Известно, что существенную роль в шоу сыграет фонтан.

Зрелище будет рассчитано на 5000 зрителей на трибунах. Режиссёр церемонии открытия — руководитель компании «немхат» Александр Шумилин. Активность на площади у театрального фонтана будет продолжаться на протяжении всех дней студвесны: здесь разместится творческий городок, где будут проходить спектакли студенческих театров и адаптированные показы гала-концертов всех пермских вузов, танцевальные занятия, кастинги Дягилевского фестиваля, литературные вечера, арт-инсталляции и видеомаппинг, а также выступления приглашённых звёзд.

Конкурсные выступления пройдут по девяти направлениям, кроме того, в конкурсе «Региональный проект» будут соревноваться гала-концерты из лучших номеров вузов и ССУЗов каждого региона-участника.

Режиссёром-постановщиком пермского конкурсного регионального проекта будет Александр Караваев, режиссёр студклуба ПГНИУ и постановщик гала-концерта ПГНИУ на региональном этапе студвесны.

Смотр региональных проектов будет проходить в Театре-Театре и в ДК им. Солдатова на протяжении всех конкурсных дней — с 26 по 30 мая.

Конкурсы по направлениям пройдут:

— Вокальное (восемь номинаций) — ДК им. Калинина, 26 — 29 мая;

— Инструментальное (семь номинаций) — Частная филармония «Триумф», 26 — 29 мая;

— Танцевальное (пять номинаций) — Студенческий ДК ПГНИУ, 26 — 29 мая;

— Театральное (четыре номинации) — Театр кукол 26 — 29 мая;

— Оригинальный жанр (шесть номинаций) — Пермский цирк, 27 —28 мая, и ПДНТ «Губерния», 29 мая;

— Мода (пять номинаций) — концертный зал «Свобода», 28 — 29 мая;

— Видео (пять номинаций) — библиотека им. Горького, 26 — 30 мая, и Кванториум «Фотоника», 26 — 29 мая;

— Журналистика (пять номинаций) — библиотека им. Горького, 26 — 30 мая;

— Арт (новое направление, две номинации) — Кванториум «Фотоника», 26 — 29 мая.

Как видно из этого перечня, Дворец Молодёжи уже не рассматривается как одна из площадок студвесны, поскольку к концу мая вряд ли удастся выполнить все замечания Госстройнадзора и ввести здание в эксплуатацию.

Закрытие Всероссийской студвесны состоится 31 мая в Универсальном дворце спорта «Молот».

Слоган события — «Всё по-своему», и Алексей Черников закончил своё выступление на правительстве, объединив две актуальных фразы: «Всё по-своему, потому что всё реально!»

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