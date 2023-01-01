Ведущим на открытии Российской студенческой весны в Перми будет Дмитрий Хрусталёв Церемония пройдёт 26 мая Поделиться Твитнуть

Дмитрий Хрусталёв / фото: artist1.ru

Вести открытие финала Российской студенческой весны в Перми будет актёр и шоумен Дмитрий Хрусталёв. Об этом сообщил зампредседателя правительства Пермского края Алексей Черников.

Церемония пройдёт 26 мая перед Театром-Театром. Здесь будут установлены трибуны на 5 тыс. посадочных мест. Известно, что существенную роль в шоу сыграет фонтан. Режиссёр церемонии открытия — руководитель компании «немхат» Александр Шумилин.

В юбилейной студвесне будут участвовать 3500 студентов из всех 89 субъектов Российской Федерации. Конкурсная программа пройдёт на разных площадках города.

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