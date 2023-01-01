Алёна Бронникова Стали известны обстоятельства гибели молодой пермячки в микрорайоне Крохалева Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми стали известны подробности гибели молодой женщины, тело которой было обнаружено 26 апреля в заброшенной овощной яме за гаражами в микрорайоне Крохалева. Одну из версий ЧП озвучили «КП-Пермь» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Как сообщает издание, женщине было около 30 лет. Она вела асоциальный образ жизни, и 26 апреля выпивала за гаражами между домами № 19 по Серебрянскому проезду и № 16 по ул. Уфимской. Следов насильственной смерти на её теле не было обнаружено. Поэтому, по одной из версий, причиной происшествия стало желание женщины пойти в туалет. Когда она присела, не удержала равновесие и упала головой в яму. Выбраться самостоятельно после удара ей не удалось.

Труп был найден 26 апреля, в соцсетях появилось фото с места трагедии. Следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти женщины.





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