В следкоме прокомментировали гибель найденной за гаражами пермячки Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru прокомментировали детали гибели пермячки, чьё тело нашли за гаражами в районе Серебрянского проезда в Перми вечером 26 апреля.

В следкоме заявили, что выясняют обстоятельства гибели женщины. При этом, по предварительным данным, на теле погибшей отсутствовали видимые признаки насильственной смерти.

Напомним, сообщения о ЧП и фото с места происшествия ранее появились в соцсетях. На снимках была видна неглубокая яма, а в ней женские ноги в чёрных штанах, белых носках и чёрных кроссовках. Также рядом с погибшей на фото правоохранители.

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