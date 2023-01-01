В Перми на улице обнаружен труп молодой женщины Тело нашли возле гаражей в микрорайоне Краснова Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 26 апреля в пермском микрорайоне Краснова был обнаружен труп женщины. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на социальные сети.

Автор поста рассказал, что труп нашли между домами № 19 по Серебрянскому проезду и № 16 по ул. Уфимской. Он также выложил фото, на котором видна неглубокая яма, а в ней женские ноги в чёрных штанах, белых носках и чёрных кроссовках. Также на снимках возле погибшей стоят правоохранители.

Редакция издания запросила комментарий по факту случившегося у представителей СКР.

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